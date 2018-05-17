أخبار ليبيا24- خاص

أطاحت خسارة مواجهة الديربي التي تفوق فيها الأهلي بنغازي على منافسه التقليدي النصر بثنائية نظيفة برأس مدرب النصر عبد الحفيط أربيش.

وبعد ساعات قليلة من الخسارة نشر المركز الإعلامي لنادي النصر خبر فسخ عقد أربيش بالتراضي موكداً أن القرار جاء بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة في النادي الذي اطلع على تقارير لجنة كرة القدم في النادي.

وبعد فسخ عقد أربيش نشر المركز الإعلامي خبر تكليف فوزي العيساوي بالإشراف على الفريق الأول في النادي ليقود الفريق في مبارياته المقبلة في رباعي التتويج.

ويعتبر العيساوي هو ثالث مدرب يقود النصر هذا الموسم بعد التونسي طارق ثابت والمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش .