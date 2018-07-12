أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مديرية أمن ربيانة أن الكتيبة 126 مشاة قطعت مسافة 1400 كيلو متر في دورية صحراوية على مدى ثلاثة أيام في جنوب شرق ليبيا وتمكنت من ضبط مهاجرين غير شرعيين.

وأشار إلى أن الدورية التي كان مشاركا فيها شملت منطقة بزيمة شمالا وحتى جبال كلنجة غربا وصولا إلى قارة الباصور .

وأكد أن الدورية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين جنوب منطقة ربيانة بمسافة 170كم.

وأوضح أن هذه الدوريات تأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بتأمين كامل المنطقة وأهدافها الحيوية.

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