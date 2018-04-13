أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، أن دوريات تابعة للكتيبة 108 إستطلاع طبرق تابعة للتمركز الــ 40 تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدر الحشيش عبر سيارة لاند كروز قادمة من الحدود المصرية .

وأكد المصدر الأمني لـ “أخبار ليبيا 24” أن حمولة السيارة تقدر بــ 2.5 طن من مادة الحشيش المخدرة وكان المهربون في طريقهم إلى ليبيا عبر دروب صحراوية جنوب واحة الجغبوب.

وأضاف أن الدورية تعاملت مع المهربين بإطلاق الرصاص رداً على الرماية التي أستخدمها المهربون لإجبار الدورية للتراجع، مشيرا إلى أن المهربين تمكنوا من الهرب عن طريق سيارات كانت تساندهم تاركين السيارة المحملة بالحشيش في مكانها حيث قام أفراد الكتبة بإحراقها بكامل حمولتها.