أخبار ليبيا24

“للأسف طالت المدة لتحرير مدينة درنة لأننا كنا نعتقد أن هناك حلا سلميا يخفف علينا نزيف الدم” بهذه الكلمات التي وجهها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى أهالي وأعيان منطقة عين مارة التي زارها الأيام القليلة الماضية مؤكدًا خلالها على ضرورة تحرير مدينة درنة.

تعزيزات عسكرية كبيرة تتجه تباعا إلى مدينة درنة شرق ليبيا، بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث وصلت سرايا مقاتلة تابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد.

مدينة درنة التي اجتمعت فيها الجماعات الإرهابية بمسميات مختلفة ومكونات مختلفة وشهدت عدة عمليات اغتيال لعدد من القضاة وضباط الجيش ورجال الأمن في المدينة حتى هرب من بقي منهم إلى مدن أخرى لينجو من هذه الزمرة التي استباحت دمائهم أسوة بمدينة بنغازي التي لاقت النصيب الأكبر من عمليات الاغتيال.

حيث قال حفتر خلال لقاءه أهالي عين مارة :”نحن نعلم أن عملية الاستعداد أخذت وقت طويل للخروج من هذا الموقف وأعطينا مساحة كبيرة جدًا من الاستغفار والتوبة إذا كان هناك من يريد التخلص مما وقع فيه”.

وتابع “نحن عندما نعادي لدينا أسلوب معين للعداء ونعرف عدونا، وهو واضح فمن يأتي ويقول لقد “جئتكم بالذبح” هذا هو عدونا فأي دين سماوي يقول بذلك ولا يقولها إلا هؤلاء المحرمين الضالين الذين جعلوا من الدين ستارًا لهم”.

الإعداد للإزالة

وأكد بالقول “الآن لابد من الإعداد على إزالة هذه الطغمة بعد طول المدة التي أعتبرها كافية جدا فحصار أهالي مدينة درنة طيلة أربعة أعوام لأجل مجموعة ضالين إرهابيين هذا أمر لن يقبل به أي أحد، وزيارتي لمنطقة عين مارة هي الخطوة الأولى لإنهاء هذا الأمر بناء على مطالبة أهالي المدينة الذين تعبوا”

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري “تحاورنا مع أعيان وحكماء ومشايخ مدينة درنة وأعطينا المدة الكافية جدا لحل هذه المشكلة لكن الشباب مازالوا ملتحقين بالجماعات الإرهابية لبقايا تنظيم داعش والقاعدة في المدينة”.

وأضاف المسماري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الأربعاء “نتمنى أن يصغي إلينا حكماء وعقلاء درنه وبذل الجهود لتجنيب المدينة الاقتتال والدمار ونريد المحافظة علي مبانيها وشوارعها لأنها تمثل إرثا تاريخيا ورمزا للثقافه، وبقدر المستطاع لا نريد الاقتتال داخلها تجنبا لأية أضرار تلحق بها”.

النداء الأخير

وأكد المتحدث الرسمي، أن هذا نداء القوات المسلحة الأخير لكل الشباب المغرر به والمنظم لتلك الجماعات وربما يكون النداء الأخير أو هناك نداء آخر ولكن هذا النداء مهم ولا بد للقوات المسلحة أن تدخل مدينة درنة مهما تطلب الأمر ونحن لا نريد دخول المدينة بقوة السلاح بل نريد دخولها بأبنائها العسكريين وعقلائها وحكمائها.

ولفت المسماري إلى أنه تم توجيه أكثر من مرة خطاب وتحذير للشباب المغرر بهم والذين زج بأسمائهم من أجل إقحامهم في عمليات مضاده للقوات المسلحه وعلى كل المطلوبين تسليم أنفسهم فورا وعدم الإنجرار خلف المقاتلين الأجانب، مؤكدًأ ضمان المحاكمة العادلة لكل الشباب المغرر بهم في مدينه درنة إذا ما سلموا أنفسهم.

وشدد على المطلوبين تسليم أنفسهم لعقلاء وحكماء المدينة وسيتم التعامل مع الأجهزة الأمنية حسب المطلوبين جنائيا وأمنيا ومن تثبت برائته سيخلى سبيله وهناك عناصر أجنبية متواجدة بالمدينة ومطلوبة للأجهزة الأمنية، موضحًا أنه ويوجد في المدينة ما يقارب 65 إرهابي أجنبي من مصر و تونس و السودان و اليمن مطلوبين أمنيا وهاربين من القانون في بلدانهم وليس لهم ملجأ إلا جبال درنة وعلى شباب المدينه عدم الإنجرار خلفهم.

حظن الوطن

وتابع المتحدث الرسمب حديثه :”يجب أن تعود درنة لحضن الوطن بشكل يرضي الشعب الليبي وكل من غرر به عليه أن يعيد التاريخ قليلا لأشهر وليس سنوات ويسأل من كانوا في مناطق أخريبيش والصابري وقنفودة ماذا حل بهم وأن يعتبروا، ولا يمكن عصابة مسلحة أو مجموعة إرهابية أن تسيطر على مدينة”.

وقال المسماري “نحن نحاصر مدينة درنة منذ أكثر من ثلاث سنوات وذلك لعدم خروج أو دخول العناصر الإرهابية إلى المدينة منعًا لخروج السيارات المفخخة من المدينة.

ولفت المتحدث إلى أنه أقيم اجتماع على مستوى الوحدات العسكرية وقيادات غرفة عمليات عمر المختار في قاعدة الأبرق الجوية وتم وضع كافة الترتيبات والتجهيزات والخطط العسكرية الخاصة بمحاور درنة والآن التعليمات لدى القيادة العامه للقوات المسلحة.

دعوة لشورى درنة للخروج

وكان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ونيس المبروك الفسي ألمح لمقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي بالانسحاب والخروج من المدينة التي تتهيأ قوات الجيش الليبي لاقتحامها.

ودعا الفسي، الثلاثاء الماضي، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “أتمنى من المدافعين عن المدينة ألا يترددوا لحظة واحدة في الاستجابة لأي دعوة، أو مبادرة تحقن دماءهم ودماء الناس، وتحمي ديارهم، مهما غلا الثمن، أو اتسعت رقعة التنازل الآمن، فإن ديننا الحنيف سمى الصلح فتحا، وعد التنازل عن بعض الحقوق سموا وسيادة، ولو أدى ذلك لخروجهم آمنين من المدينة”، للتفاصيل إضغط هنا

الحال في درنة

وحول أوضاع مدينة درنة اليومية التقت أخبار ليبيا24 مع أحد سكان المدنية الذي أكد قائلا :”حياتنا مقيدة ومصيرنا مع بوسليم مجهول”.

وواصل المواطن حديثه :” دعوني أحدثكم قليلاً عن حياتنا في مدينة ” الزهر والياسمين” التي يحرم فيها على رجال الشرطة والجيش حتى ارتداء ملابسهم الرسمية بما في ذلك عناصر الحرس البلدي رغم ترحيبنا كمواطنين بهم.

ستسألني ألم تُطرد داعش في درنة قبل سنوات؟ سأجيبك بنعم وأعقبها بتنهيدة حزينة لأن ضيفاً ثقيلاً أخر أرخى ساقيه فوق أكتاف المدينة التي كانت تنام مثل عذراء تداعب موج المتوسط. للتفاصيل إضغط هنا