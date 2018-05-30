أخبار ليبيا 24

دخلت مدينة درنة، فجر الثلاثاء، في حالة إظلام تام نتيجة عطل في الخطوط الناقلة للطاقة بسبب تحصن المليشيات الإرهابية بالأبراج الكهربائية، بحسب وحدة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية.

وأعلنت وحدة التحكم الجهوي المنطقة الشرقية أن العطل الذي تسبب في حالة إظلام تام بالمدينة ناتج عن عطل في الخط 220 Kv حيث تتحصن الجماعات الإرهابية بهذه الأبراج.

وصرح المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة بأن هذا العطل ناتج عن الاشتباكات بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية .

وقال خليفة أنه “بعد التنسيق مع غرفة عمليات الكرامة ورجال الشركة العامة للكهرباء بخصوص توفير ممر أمن لرجال الشركة لإصلاح العطل بأسرع وقت ممكن وإرجاع الكهرباء للمدينة،لكن للأسف الجماعات الإرهابية لم تسمح بدخول فرق الصيانة لإصلاح العطل”.

وأشار أن رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري قام بتشكيل لجنة طوارئ جاهزة للعمل لمدة 24 لوضع الحلول المناسبة لتوفير الكهرباء بالمدينة.

كما طمأنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة سكان مدينة درنة بأنه لن يكون هناك عائق أمام الهيئة ورجال الشركة العامة للكهرباء ، وعبرت جاهزيتها لتوفير الكهرباء في أسرع وقت ممكن.