أخبار ليبيا24

توعّد قيادي بارز في تنظيم داعش أقاربه في ريف ديرالزور الشرقي الذين انشقوا عنه بـ “الذبح بالسكاكين”، وذلك خلال كلمة صوتية نشرتها وسائل إعلام التنظيم.

هذه هي حقيقة تنظيم داعش الذي ادعى إقامة دولة إسلامية مبنية على الشريعة الإسلامية فباشر بالقتل والنهب والترهيب والخداع فأساء للدين الذي لم يطبق تعاليمه وخان ثقة من صدق وعوده وانضم لصفوفه بحثا عن تحقيق طموح العيش في ربوع الخلافة، فتنظيم داعش أناني وإرهابي ولا تهمه روابط العائلة ولا يعنيه معنى الولاء, فيهدر دم أهله ويهدد من هم من لحمه ودمه بمجرد ما يخالفون تعاليمه الباطلة.

وقد نشر التسجيل للمدعو خالد خليل العزاوي أحد قياديي تنظيم داعش الذي خاطب أقاربه بالقول بأن “سكاكيننا ستطال كل من خان النظام، أو وقف على حاجز أو رجع إلى الدوائر الحكومية، وكل من ظهر في مقاطع فيديو وصور”، كما وصفهم بأنهم “كفار مرتدون عن ملّة الإسلام”.

ودعا العزاوي من سماهم “جنود دولة الإسلام من الصحراء إلى الشام” إلى “قطع رؤوسهم”، وفق قوله في التسجيل، متوعداً كذلك إياهم بأن تنظيم داعش “سيعود بقوة في الفترة المقبلة”.

وينحدر العزاوي من قرية هجين الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الفرات، والتي ما يزال تنظيم داعش يسيطر على القرية، وسط محاولات للتقدم والسيطرة عليها بدعم وإسناد جوي من طائرات التحالف الدولي.