أخبار ليبيا24

رغم تعجرف تنظيم داعش الإرهابي وسلوكه المتباهي الذي طالما جعله واثق من خطواته الدموية وهجماته الإجرامية والذي سنح له رفض أي تعاون مع باقي قوى الظلام, فهو اليوم يجد نفسه مستنزفا ومنزويا ومقطوعا ومنهزما.

وقد أفادت تقارير إخبارية أن التحقيقات الجارية مع عدد من المتطرفين الموقوفين في ليبيا، كشفا عن نوايا مايسمى بأمير تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، الجزائري، مختار بلمختار، الذي فتح باب للتعاون مع تنظيم داعش في أفريقيا.

وكان مختار بلمختار، الملقب بـ‘‘الأعور‘‘، يرفض رفضا تاما أي تعامل أو تعاون مع تنظيم داعش، ويعد ممثلا لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في أفريقيا.

بلمختار حسب التقارير، يقود تكتيكا خطيرا من شأنه أن يخلق كتلة كبيرة ومترابطة تجمع بين موالين لتنظيم القاعدة، وموالين لتنظيم داعش، ورغم أن بلمختار متشدد في ولائه للظواهري، لكنه ترك عددا من مساعديه في أفريقيا للعمل والتنسيق مع قيادات داعش، من بينهم ذراعه الأيمن الملقب بأبويحي أبو همام، المسؤول عن تنظيم القاعدة في شمال مالي، والذي يعتقد أنه زار جماعات متطرفة في ليبيا خلال الشهور الماضية.

وبادراك تام لخطورة الوضع في المنطقة وبجهوزية خارقة وتأهب كامل لن تسمح الجزائر للتنظيم الإرهابي أو غيره من الجماعات الإجرامية من زعزعة أمنها وسلامة مواطنيها وهي تعمل بدأب على التنسيق والتعاون مع جيرانها على الحدود وعبرها لإحباط محاولات داعش.

وفي هذا السياق حذّر وزير الخارجية الجزائري، عبدالقادر مساهل في ختام أشغال الندوة الوزارية أفريقيا – دول الشمال بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن يوم السبت 9 يونيو من عودة انتشار ظاهرة الإرهاب بأفريقيا، ولا سيما بمنطقة الساحل الأفريقي والمناطق المجاورة لها سواء في النيجر أو ليبيا وتشاد بسبب هزيمة تنظيم داعش بكل من سورية والعراق.

ولاستباق التصدي لخطرهم المحتمل قال مساهل إن الجزائر تقوم بتطوير تعاون وتنسيق أمني مكثف مع دول الجوار المباشر وكذا على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى حفاظها على أعلى مستويات الحذر واليقظة على أراضيها وحدودها.

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