أخبار ليبيا 24

لقي أكثر من 80 عنصرا فى تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم خلال 20 يوما من العمليات العسكرية في العراق.

وقالت قناة السومرية نيوز العراقية أن العمليات الأمنية والاستخبارية خلال الأيام العشرين الماضية فى محافظة كركوك أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرا بتنظيم داعش الإرهابى بينهم انتحاريون.

وفي التفاصيل أن العمليات أسفرت أيضا عن العثور على مخازن أسلحة ومواد متفجرة تستخدم لتنفيذ العمليات الإرهابية، فضلا عن معالجة عبوات ناسفة وألغام كان التنظيم يتعمد تركها فى تلك المناطق لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.

يذكر أن القوات الأمنية والحشد الشعبى باشرت بتنفيذ عملية عسكرية فى محافظة كركوك للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابى حيث حققت العملية تقدما كبيرا وقتلت واعتقلت العديد من عناصر التنظيم.