أخبار ليبيا 24

وصفت دار الإفتاء طرابلس ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة حولها عن العام 2016م بغير المنصفة، وقسمت تلك الملاحظات إلى قسمين أحدها متكرر من ملاحظات الديوان في السنوات الماضية وقسم غير مكرر منه ما لا يعد مخالفة أصلا، بحسب بيان للدار.

ونوهت دار الإفتاء التي تتخذ من الصادق الغرياني مفتياً لها أنها قامت بإصلاح بعض الملاحظات المكررة “كما في الفقرة رقم (8) الخاصة بأفراد الحراسة، الذي ذكر الديوان أنه يمثل 33% من العاملين بالدار، ومندوب الديوان الذي قام بزيارة الدار لابد أنه وقف على الإصلاحات المتعلقة بهذه الفقرة، من خلال المرتبات التي تصرف لأفراد الحراسة، والمقسمين بين مقر الدار والمعهد العالي للعلوم الشرعية”.

وتهكمت على مندوب الديوان بالقول “إما أن يكون قد فاته ذلك، وأعاد الملاحظات الماضية كما هي، أو رآها ولم يعرج عليها، وهو ما يثير الاستغراب”.

وتابعت “هذا نوع من الملاحظات المكررة، ونوع آخر منها، وهو ما قامت الدار بالرد عليه في مراسلات سابقة للديوان، كما في الفقرة رقم (3) الخاصة بضعف مكتب المراجعة، فقد تم الرد عليها بتاريخ 20/ 3/ 2018م مرفقا بالمستندات، على أن الديوان لم يذكر في تقريره أوجه هذا الضعف الذي لاحظه. ولم يأت من الديوان ما يدل على عدم قبول الرد المقدم إليه بالخصوص”.

وفي حين انتقد تقرير ديوان المحاسبة “إغفال إدارة الدار العمل على فصل مهام المفتي، بكونه شخصية اجتماعية عامة لها علاقة مباشرة وأساسية بإصدار الفتاوى، وبين العمل الإداري، الذي عادة ما يكون محل انتقاد”، بررت دار الإفتاء التي تتهم بدعم الإرهاب بأن تصنيف ديوان لمهام المفتي مخالف أساسا لقانون إنشاء الدار ولائحته التنفيذية، الذي ولابدّ أن الديوان لديه نسخة منهما، فقد نص القانون في المادة الثامنة منه على الآتي: (يرأس المفتي دار الإفتاء … وإدارة شؤونها وتمثيلها أمام الغير”.

وتابعت الدار تبريرها لإزدواجية عمل المفتي الذي يجمع بين الفتاوي والعمل الإداري قائلة “كما نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على أن من مهام المفتي: (الإشراف على الدار، وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك إصدار القرارات اللازمة للإدارة، وتشكيل اللجان المختلفة، وتنفيذ مهام وواجبات الدار، والمصادقة على محاضر اجتماعات وتوصيات وقرارات مجلسي الدار والبحوث والدراسات الشرعية)”.

وواصلت دار إفتاء الغرياني تهكمها على ملاحظات ديوان المحاسبة حتى حين تطرق إلى إنشاء الدار التزامات عن نفسها بمبلغ قدره 1,188,230 مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وثلاثون دينارا، دون أن تكون لها مخصصات لهذا الالتزام، فوصفت الدر هذه الفقرة من الديوان بأنها”أعجب من سابقتها؛ لأن هذه التزامات سابقة لمؤسسات عامة، تتمثل في فواتير ضرورية، وجودُ الدار متوقفٌ على وجودها، وهي فواتير كهرباء وماء وهاتف والرقم المجاني للفتوى وانترنت ووقود السيارات والقرطاسية وشركتي نظافة للدار والمعهد، ومكافآت المشايخ القائمين بالفتوى، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للعلوم الشرعية، ومنح الطلاب. وليس من هذه الالتزامات درهم واحد في تذاكر سفر ولا إقامات فنادق ولا علاوات ولا مخصصات خارجية ولا تأثيث مكاتب ولا شراء سيارات”.

واستطردت “فإذا كان ما ذكر من الفواتير السابقة تجاوزاتٍ، فوجود دار الإفتاء في ذاتها يكون في نظر الديوان تجاوزًا!”.

وختمت بمطالبة ديوان المحاسبة أن يكون منصفاً تجاهها بالقول “كان المؤمل من الديوان ليكون منصفًا أن يضمّنَ تقريره المبلغ المخصص من المالية للدار، في الباب الثاني خلال عام 2016م، كما فعل في كثير من المؤسسات الأخرى للدولة، ولعل سبب عدم تضمينه للمبلغ المخصص للدار في تقريره عنها، أنّ ذِكْرهُ محرجٌ له، فهو يذكر ما يَعدّه مؤاخذات في ميزانية لم تتجاوز 200 ألف دينار في عام”.