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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني إلقاء القبض على مجموعة من المجرمين في بلدية العامرية وتستمر مطاردة بقية المجرمين إلى حين القبض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

وأوضحت الوزارة أن عملية القبض والمطاردة جاءت عقب أعمال الشغب التي قام بها عدد من المجرمين والخارجين عن القانون الخميس الماضي وتمت السيطرة بالكامل على مناطق بلدية العامرية .

ودعت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أهالي منطقة العامرية والمناطق المجاورة بالتبليغ عن أي خرق أمني من شأنه تهديد أمن وإستقرار بلدية العامرية والمناطق المحيطة بها.