أخبار ليبيا24

دأب مفتي البلاد المعزول من قبل مجلس النواب في العاصمة طرابلس الشيخ الصادق الغرياني إلى الدعوة إلى الاقتتال والتحريض عليه ورفض كل أمر يؤدي إلى التصالح أو الوفاق، ويلبس المواضيع السياسية لباسًا دينيًا ويصنفها حلال أو حرام فإن كان الأمر في كفته وفريقه كانت حلالًا وإن عاكست كفتهم كانت حرامًا.

الغرياني حرض مرارًا على قوة الردع الخاصة في طرابلس، وهي جهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، حتى أنه قال ذات مرة إن الخمور والمخدرات بل وحتى لحم الخنزير في العاصمة طرابلس أهون على سكانها من بقاء قوة الردع الخاصة.

مؤخرًا، خير المفتي المعزول – خلال لقاء متلفز على إحدى قنواتهم – سكان طرابلس بين الخروج على قوة الردع الخاصة والسجن التابع لها، أو الحرب والدمار والقصف.

إلا أن الرد جاءه سريعًا هذه المرة من وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام عاشور حيث دعا المواطنين بضرورة الالتفاف حول المؤسسة الأمنية للسير قدما في تعزيز قيم التسامح والمصالحة.

وأكد عاشور في بيان له، أمس الخميس، أن زمن التحريض على العنف والاقتتال من خلال خطاب الكراهية وزعزعة الأمن قد ولى إلى غير رجعة، موضحًا أن الفرحة لن تكتمل إلا من خلال التوجه لصناديق الانتخاب والاحتكام لرأي الشعب.

يشار إلى أن مفتي البلاد المعزول الشيخ الصادق الغرياني وصف اجتماعات توحيد الجيش الليبي التي عقدت فى القاهرة بـ ”المؤامرة ” معتبراً مصر دولة عدو لليبيا .

وقال الغرياني : “إن القاهرة تبذل كل جهودها على الصعيدين السياسي أو العسكرى للإطاحة بـ ” حلم الليبيين ” في التحرر من القمع الذي كانوا يعانونه، وتوحيد المؤسسة العسكرية لا يكون هكذا عند أعدائكم ابداً ، هذا لا يمكن أن يكون توحيداً هذا لا يكون إلا فرقة وتدخلاً سافراً للإطاحة بما تبقى من آمال الشعب”