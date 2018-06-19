أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف القرار رقم 211 لعام 2018 والقاضي بتكليف عقيد شرطة عبد الحميد حسن الشيلابي مديرا لمديرية امن اجدابيا.

وبناء على القرار استلم الشيلابي اليوم مهامه رسميا من سابقه العقيد رمضان الزوام بديوان .

وسبق تكليف الشيلابي مديراً لمديرية أمن اجدابيا قرار من القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف مدير مديرية أمن البيضاء العقيد خالد البسطة رئيسا لخطة تأمين منطقة اجدابيا وضواحيها.

وجاء تكليف البسطة بناء على الخطة الأمنية رقم اثنين التي تم اعتمادها من القيادة العامة للقوات المسلحة بناء على كتاب وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

من جهته كلف رئيس خطة تأمين اجدابيا وضواحيها كلا من رئيس مركز شرطة البيضاء المدينة ورئيس جهاز مكافحة المخدرات بمدينة البيضاء ومدير مديرية أمن توكرة كمعاونين له مطالبا إياهم بضرورة الالتحاق بالعمل والتقيد بالحملة بحسب ما جاء في كتاب وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة.

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