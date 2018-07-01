أخبار ليبيا24

عثرت القوات المسلحة العربية الليبية خلال عملية تمشيط مدينة درنة من بقايا الخلايا الإرهابية على أنفاق تحت الأرض كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية للتمترس والاختباء والتنقل.

وتمكنت القوات المسلحة خلال تمشيطها لآخر تمركزات الجماعات الإرهابية قبل إعلان تحرير المدينة من قبل القائد العام الخميس الماضي من العثور على سراديب وأنفاق تحت الأرض متصلة ببعض منازل الإرهابيين في المدينة.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تستخدم هذه الأنفاق في التنقل من مكان إلى آخر أمام تقدمات القوات المسلحة والاختباء عند ضربات مقاتلات سلاح الجو الليبي .

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