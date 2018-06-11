أخبار ليبيا 24 – خاص

وضعت مديرية أمن شحات اللمسات الأخيرة لخطة تأمين ما بقي من أيام شهر رمضان وطيلة أيام عيد الفطر المبارك وتشمل الخطة تأمين الأهداف الحيوية داخل نطاق البلدية بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع شحات.

وستقوم المديرية بعدة حملات تستهدف الشاليهات والاستراحات المفروشة بالبلدية لمراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها خوفا من أن يستخدمها الخارجون عن القانون.

وأكد الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم ، أنه سيتم نشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة بالشوارع والميادين، وتكثيف إجراءات التأمين ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتصدي لأي محاولات لاستهداف المنشآت أو المواطنين أو المساجد.

وأضاف بوأكريم أن الخطة ستستمر طيلة أيام العيد، داعيًا المواطنين كافة إلى الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة والتعاون مع أفراد الأمن لأداء عملهم على أكمل وجه.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية شحات تشهد ازدحامًا شديدًا خلال أيام العطلات والأعياد من قبل الزوار إليها في كل عام.

[مشاهدات 11]