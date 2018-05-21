أخبار ليبيا24- خاص

خرج المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب من تصفيات أمم أفريقيا عقب تعادله مساء يوم أمس الأحد أمام نظيره البوركيني 3-3 في اللقاء الذي جمع المنتخبين في ملعب سوسة في تونس لحساب إياب التصفيات المؤهلة لنيجر 2019.

تقدم المنتخب الليبي في الدقيقة 17 عن طريق جهاد خليفة ولكن منتخب بوركينا نجح في تسجل هدفين في الدقيقتن 30 و 42 لينتهي الشوط الأول للضيوف 2-1.

وفي الشوط الثاني عدل المنتخب الليبي الكفة بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 63 عن طريق المهدي الكوت وعادت بوركينا للتقدم في الدقيقة 66 وأدرك المنتخب اللييي التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق المهاجم جهاد خليفة لكن النتيجة لم تكن في صالح أبناء عياد القاضي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح بوركينا فاسو 3-1 .