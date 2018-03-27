أخبارليبيا24 – خاص

أقيمت بمقر مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق مراسم تأدية اليمين القانونية لمجموعة من الخبراء في مجال الجريمة الإلكترونية والبيئة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن اليمين تم تأديته أمام مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي ومدير فرع طبرق حبيب بوبلال.

يذكر أن فرع الخبرة القضائية والبحوث في طبرق يضم مجموعة من الخبراء بالعديد من المجالات مثل الأدوية والعقاقير، والطب الشرعي، والتثمين، والحساب والتزييف والتزوير والهندسة والأسلحة والمتفجرات والترجمة وغيرها من المجالات الأخرى.