أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عدم قانونية الاتفاق الذي وقعه يوم الجمعة الماضية في العاصمة التشادية أنجامينا وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة مع حكومات تشاد والسودان والنيجر.

وعللت الوزارة في بيان لها ذلك لكون “ما يسمى بحكومة الوفاق لم يتم اعتمادها من مجلس النواب الليبي”.

وأضافت “استنادا على ما تقدم فإن وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة سوف لن تلتزم بأي بند من بنود هذا الاتفاق وما نص عليه لأنه يخالف التشريعات الليبية النافذة” .

وشددت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة أنها “حريصة كل الحرص على علاقاتها مع دول الجوار و هي في سعي دائما لتعزيز و تقوية هذه العلاقات و تكثيف التعاون معها في كل ما يفيد شعوبها”.

ودعت تلك الدول “إلى احترام خيارات الشعب الليبي المتمثلة في مجلس النواب والسلطات المنبثقة عنه” .

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد وقعت، الجمعة، اتفاقا رباعيا في العاصمة التشادية أنجامينا لتعزيز التعاون وضبط الحدود المشتركة مع كل من النيجر والسودان وتشاد.

ووقع الاتفاق عن الجانب الليبي وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة الذي أكد عقب توقيع الاتفاق على أن الاتفاقية تعد إثراء للعلاقات المميزة بين الدول الأربع.

وشدد سيالة على “حرص ليبيا على دعم كافة الجهود لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتهريب بشتى أنواعه، والهجرة غير الشرعية، والمرتزقة ومكافحة تهريب السلاح بالإضافة للسلع المختلفة والمشتقات البترولية المدعومة من مقدرات الشعب الليبي”.

والجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت عن إطلاقها مؤخرًا عملية عسكرية في جنوب البلاد لتعقب فلول تنظيم الدولة «داعش»، وما قالت إنه لمواجهة الفوضى الأمنية التي استغلتها عناصر لجماعات إرهابية ومهربو أسلحة ومخدرات تسللوا عبر الحدود.