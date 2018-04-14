في الجزء الثالث والأخير من حواره مع أخبار ليبيا 24 يتحدث المستشار السابق لرئيس مجلس النواب للشؤون الإفريقية عيسى عبد المجيد عن الكونغرس التباوي الذي يرأسه وعن حقوق التبو في الدستور وعلاقته بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويجيب عن سؤال: من الرابح في حرب الجنوب؟

أخبار ليبيا 24/ ترأست الكونغرس التباوي؟ ما هذا الكونغرس؟ كيف يتم اختيار أعضاءه؟ وما دوره؟

عيسى عبد المجيد/ الكونغرس التباوي، هو جسم سياسي يطالب بحقوق التبو لا أكثر، ومن الممكن أن يكون في أي وقت حزبًا سياسيًا ولا مشكلة في ذلك، إلا أن الناس تخوفوا من كلمة “كونغرس”.

أخبار ليبيا 24/ هناك تبادل للاتهامات بين التبو وأولاد سليمان في الاشتباكات الدائرة، ودائما يتهم التبو بالاستعانة بتبو غير ليبيين ما صحة هذه الاتهامات؟

عيسى عبد المجيد/ هذه الشماعة منذ 2012 عندما قدمت الدروع إلى مدينة الكفرة بحجة أن هناك تشاديين وأن التبو يستعينون بأفراد من دول الجوار ، وكل هذا الكلام غير صحيح، ولكن الأمر الحقيقي هو لرغبتهم في السيطرة على الحدود لتسهيل دخول عمليات التهريب من الإرهابيين والسلاح والذخائر وغيرها من السودان ولكن التبو كانوا لهم بالمرصاد حتى غادرت الدروع مدينة الكفرة لكن دفعنا الثمن غالي جدا قتلى بالآلاف وجرحى وحرق منازل، ومنذ ذلك الوقت عرفنا أن لهذه الكتائب “الدروع” أن لهم أجندة ووجهت رسالة تحذيرية لأهلنا في الشرق بهذا الخصوص وهم من دحرتهم القوات المسلحة من بنغازي مؤخرًا.

والتبو مع وحدة ليبيا مع استقرار ليبيا ولائهم لليبيا وليس لديهم أجندة لتقسيم ليبيا ولم ولن يستعينوا بأي مرتزقة لأجل قتل الليبيين والتبو كانوا في موقع دفاع ولم يعتدوا على أحد، وكثيرون لم يصدقوا أجندة تلك الكتائب التي أتت إلى الكفرة وأن لها هدف، واتضح لهم مؤخرا ما قلناه في ذلك الوقت.

أخبار ليبيا 24/ هل أنت راضٍ عن الدستور المقترح؟ لا

عيسى عبد المجيد/ لست راضيًا عنه لأن فيه إجحاف في حق التبو بالكامل والمنطقة الشرقية، الاضطهاد الذي تعرض له الليبيون خلال العقود الماضية نحن تعرضنا له بشكل مضاعف، حرمنا وظلمنا أكثر من الجميع، حرمنا من الدراسة في المدارس، حرمنا من تلقي العلاج في المستشفيات العامة، حرمنا حتى الدخول في كليات الشرطة والجيش، لكن نريد ما يضمن حقوقنا في الدستور ، فعملية الثقة مفقودة سواء من التبو أو من باقي المكونات الموجودة في ليبيا، لا هدف ثاني ولا أجندة لدينا أو تقسيم ليبيا على الإطلاق نريد ليبيا واحدة موحدة.

نحن التبو عندما قامت الكرامة قدمنا في بنينا وفي الشرق الليبي، لماذا لأن ليبيا هي من يهمنا وهي من تجمعنا وهي خط أحمر لا تقبل التقسيم، ولا نريد إلا حقوقنا وعلينا واجبات فعندما نادى الوطن لبينا النداء وقدمنا، فلماذا تحرموننا من حقوقنا.

أخبار ليبيا 24/ ما هي حقوقكم؟

عيسى عبد المجيد/ حقوقنا في التمثيل العادل في مجلس النواب، لغتنا، تنمية مكانية لمناطقنا، يشعروننا بأننا شركاء في هذا الوطن، ليبيا تجمعنا كلنا ولو تهدمت ليبيا تهدم كل شيء.

أخبار ليبيا 24/ ما رأيك في القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ؟ وعملية الكرامة والجيش الليبي؟

عيسى عبد المجيد/ عملية الكرامة حررت بنغازي من الدواعش، وقبل الكرامة كان الصحفيون وضباط الجيش وضباط الأمن مستهدفون، حاليًا بنغازي في أمن وأمان بفضل عملية الكرامة لكن للأسف الليبيون دائمًا ينكرون الجميل.

أخبار ليبيا 24/ ماذا يحدث في الجنوب الغربي من ليبيا؟

عيسى عبد المجيد/ ما يحدث في الجنوب الغربي هي حرب الرابح فيها خاسر، أتمنى المصالحة بين الطرفين “التبو و أولاد سليمان” وأرجوهم أن يجلسوا معًا لحلحلة المشكلة وعلى مجلس النواب والحكومة المؤقتة التدخل لوقف الاقتتال وتعويض “جبر الضرر” للطرفين. لقد تم توقيع اتفاق في عهد حكومة علي زيدان وفشل . فحل المشكلة لابد أن يكون ليبي ليبي إما عن طريق مجلس النواب أو عن طريق الحكومة، وأوجه رسالة لأبناء التبو وأولاد سليمان أن تحل المشكلة داخل ليبيا.

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