أخبار ليبيا 24-خاص

التقت أخبار ليبيا 24 عضو لجنة استلام المنشقين عن الجماعات الإرهابية في درنة منعم الرفادي في مدرسة الشهيد عبد الله حبيب بمنطقة التميمي التي تم تحويلها إلى مركز لإيواء كل من سلم نفسه للجيش من التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، حيث تحدث عن الترتيبات التي تقوم بها اللجنة من أجل تسهيل عمليات إخراج المنشقين من درنة وتأمين وصولهم إلى المركز.

كما يتحدث عن كيفية ضمان حقوق من تعذر خروجهم من درنة من أولئك الراغبين في الانشقاق عن تلك الجماعات.

كل ذلك في نص الحوار التالي:-

أخبار ليبيا 24: كم عدد المنشقين عن الجماعات الإرهابية في المركز؟ ولأي التنظيمات ينتمون؟

الرفادي: بلغ عدد من استلمناهم في مركز الإيواء 53 فرداً من كتيبة بوسليم وجماعة أنصار الشريعة وتنظيم الدولة “داعش”.

أخبار ليبيا 24:كيف هي تجهيزاتكم لمركز إيواء المنشقين عن الجماعات الإرهابية؟

الرفادي: المقر جاهز بكافة التجهيزات العناصر المنشقون متواجدون داخل هذه المدرسة تحت حراسة أمنية مشددة وتقدم لهم كافة التسهيلات ويتلقون معاملة متميزة ونوفر لهم كل ما يحتاجونه .

أخبار ليبيا 24: كيف رتبتم خروجهم من درنة؟

الرفادي: كان لدينا ممران أمنان لخروج هؤلاء الأفراد الذين يسلمون أنفسهم ولكن هذه الممرات أصبحت غير أمنة وتم تلغيمها من قبل الإرهابيين ولم نعد نستطيع استخدامها . ونحن نجهز ممرا بديلا ونتحفظ على الإعلان عنه والأمور تسير على ما يرام ولا أحد يستطيع عرقلتنا في التسليم والاستلام.

أخبار ليبيا 24: هناك أشخاص راغبون في تسليم أنفسهم لكن تعذرت عملية خروجهم؟ وكيف تتعاملون مع وضعهم؟

الرفادي:لدينا قوائم بأسماء هؤلاء الراغبين في تسليم أنفسهم ومرفق معها أرقام هواتفهم ولقد أعددنا محاضر لهم ومدون في المحضر التاريخ وبه كافة البيانات.

لقد قمنا بإعداد هذه المحاضر لنضمن لكل راغب في تسليم نفسه حقه منذ تاريخ المحضر وحتى توفير ممر أمن لهم، وفي حال اقتحم الجيش مدينة درنة في أي لحظة وقبض عليهم ستتم معاملة من له محضر يثبت نيته التسليم مثل الشخص الذي سلم نفسه .

أخبار ليبيا 24: كم عدد هؤلاء الراغبين في تسليم أنفسهم للجيش والانشقاق عن الجماعات الإرهابية في درنة؟

الرفادي: هنالك قوائم جاهزة ويبلغ عدد الراغبين في تسليم أنفسهم أكثر من 35 شخص من كل التنظيمات الإرهابية في درنة.

أخبار ليبيا 24: هل يمكن أن تجمل لنا العوائق التي تقف في طريق إتمام عمليات تسليم واستلام المنشقين عن الجماعات الإرهابية في درنة؟

الرفادي: خلال الأيام الماضية واجهتنا مشكلة انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية ولقد تم إصلاحها ولكن تجددت المشكلة اليوم من جديد فلم نتمكن من إتمام الإتصالات معهم.

كذلك فإن أحد الأشخاص المتعاونين معنا في التنسيق عمليات التسليم والاستلام تم تفخيخ مزرعته وحاولوا اغتياله ولكنه نجا وهو الآن في أحدى المناطق .

وللعمل لدينا جيش جرار داخل درنة متعاون معنا بكل الوسائل وأغلبهم من الطبقة المتعلمة والمثقفة من الذكور والإناث ونحن نتحفظ على مصادرنا ولازلنا في استقبال كل الراغبين دون قيد أو شرط وهم في الحفظ والصون لدى رجال الجيش والجهات الأمنية.