أخبار ليبيا 24-خاص

قدم حارس المرمى خالد الورفلي مستوى مميز خلال الفترة التي لعب فيها لفريق المدينة ما حذا بالمدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم الاسباني خافيير كليمنتي لاستدعائه لصفوف المنتخب الليبي المشارك في الشان 2014 لكنه ابتعد عن الأضواء بعد انتقاله للاتحاد لكن ظهوره مع الوحدة مؤخراً أعاد البريق لهذا الحارس المتميز.

الورفلي يتحدث لأخبار ليبيا 24 في هذا الحوار الخاص عن مشواره الكروي وعن مستقبله مع فريق الوحدة:-

أخبار ليبيا 24 / حدثنا عن بدياتك مع كرة القدم ؟

خالد الورفلي/ بدايتي كانت مع نادى الشارع الغربي في مرحلة البراعم والأشبال والأواسط وانتقلت موسم 2005 لفريق المدينة ولعبت للفريق الفترة ما بين 2005 وحتى 2009 وكنت الحارس البديل للمخضرم أسامة السنوسى ومن ثم أصبحت الحارس الأساسي .

أخبار ليبيا 24 / كيف كانت فترة لعبك مع المدينة ؟

خالد الورفلي/ قدمنا مستوى جيد خلال موسم 2013-2014 وتحصلت رفقة فريقي على المركز الثاني للمجموعة الأولى وتأهلنا للدور السداسي كما تصدرنا المجموعة الثانية موسم 2016 وتحصلنا على المركز الرابع نهاية المسابقة .

أخبار ليبيا 24 / ما أسباب عدم اللعب أساسيا مع الاتحاد؟

خالد الورفلي/ كنت قادماً من المدينة وكنت لاعبا أساسيا مع المدينة والمنتخب ولكن مدرب حراس الاتحاد لم يكن مقتنع بي و الأسباب غير معروفة .

أخبار ليبيا 24 / ماذا عن انتقالك لفريق الوحدة ؟

خالد الورفلي/ انتقلت للوحدة خلال فترة الإياب والحمد لله المدرب سالم الهادي مدرب الحراس لفريق الوحدة كان له فضل في عودتي السريعة لمستواي .

أخبار ليبيا 24 / ما تقييمك لأدائك مع الوحدة وهل ستواصل اللعب مع الفريق ؟

خالد الورفلي/ بفضل الله قدمت مع الوحدة مستوى جيد وحققنا نتائج طيبة. بالنسبة لمواصلة اللعب مع الفريق فانا لازلت مرتبطا بعقد مع فريق الاتحاد .

أخبار ليبيا 24 / حدثنا عن مشوارك مع المنتخب الليبي وما سبب عدم ضمك في الفترة الأخيرة ؟

خالد الورفلي/ تم استدعائي للمنتخب الليبي بعد أن قدمت مستوى مميز مع المدينة موسم 2014 وشاركت مع المنتخب تحت قيادة خافيير كليمنتي في التتويج ببطولة إفريقيا للمحليين .

ولم يتم استدعائي في الفترة الأخيرة بسبب عدم لعبي خلال مرحلة الإياب من الدوري الليبي .

أخبار ليبيا 24 / وهل نتوقع عودتك لصفوف المنتخب ؟

خالد الورفلي/ نعم أنا حالياً اعمل بقوة للعودة لمستواي المعهود وبإذن الله العودة ستكون للمنتخب الليبي في اقرب وقت .

أخبار ليبيا 24 / من هو أصعب مهاجم واجهته ؟

خالد الورفلي/ المهاجم أحمد الزوي يعتبر من أصعب المهاجمين الذين واجهتهم.

أخبار ليبيا 24 / ما هي أفضل مبارياتك ؟

خالد الورفلي/ اعتز جداً بمباراتي أمام الأهلي طرابلس للموسم 2013/2014 والتي انتهت بالتعادل 0/0 نجحت خلالها في التصدي لمهاجمي الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24 / ما هي المباراة الأصعب في مشوارك ؟

خالد الورفلي/ مباراة المدينة وخليج سرت موسم 2013 -2014 كانت أصعب مباراة وأنا أتحمل مسئولية هدف شيخ سيدولاى .