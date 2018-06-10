أخبار ليبيا24

أعلنت شرطة محافظة نينوى في شمال العراق، يوم 4 يونيو، إلقاء القبض على 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال مصدر أمني في المحافظة، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه “بناء على معلومات استخبارية، ألقى القبض على خمسة من عناصر داعش، صادر بحقهم مذكرات قبض.”

وكان مركز الإعلام الأمني، التابع لوزارة الداخلية العراقية، أعلن السبت 2 يونيوالعثور على 7 أنفاق لداعش تحتوي على ألبسة مدنية وزي أفغاني وأوراق ومعلبات و3 بطاريات موبايل ورمانة يدوية و 5 أحزمة ناسفة وقد تم تفجير وتدمير الأنفاق بالكامل.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان لها يوم 4 يونيو، إن عناصرها تمكنت بعد عمليات استخباراتية دقيقة من الوصول إلى 5 مقرات على شكل أنفاق في منطقة جبل بادوش شمالي الموصل.

وأضافت المديرية أن عناصر الاستخبارات داهمت الأنفاق وعثرت بداخلها على عدد من صواريخ القاذفة (آر بي جي7 ) وصواريخ كاتيوشا ومنصات لإطلاق الصواريخ وقاعدة هاون وتم تدمير الأنفاق من قبل العناصر الهندسية.

وتماشيا مع الحملة التي تقوم بها القوات الأمنية من دهم وتفتيش على المناطق المختلفة بحثا عن أسلحة ومخابيء عصابات داعش, أكدت شرطة محافظة الأنبار في غرب العراق يوم 4 يونيو إبطال مفعول أكثر من 50 عبوة ناسفة، زرعها تنظيم داعش الإرهابي، جنوبي مدينة الفلوجة.

وكان مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية العراقية، أفاد أيضا السبت الموافق 2 يونيو، بتفجير مخلفات حربية تابعة لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.

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