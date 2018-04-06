أخبار ليبيا24

أفادت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أنها أطلقت أول مهمة إنسانية في الرقة منذ تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي وقامت بإرسال مساعدات لمدينة تركت منكوبة.

وأرسلت بإنذار المدنيون العائدون من المخاطر التي تنتظرهم فإن المدينة السورية التي أعلنها داعش مقر لخلافته في 2014 مزروعة ألغام ومتفجرات.

وقال مسؤول أممي زار المدينة مؤخرا إن المنازل في الرقة ما زالت مملوؤة بالقنابل والقذائف والأطفال يقتلون وتقطع أوصالهم.

وحوالي 100,000 عادوا الى الرقة بعد دحر الدواعش منها وحسب المصدر هناك 100,000 آخرين ينتظرون الفرصة للعودة.

وما يزيد الوضع خطورة أن الدواعش تركوا وراءهم دمار وخراب شامل فباتت المدينة خالية من جميع أنواع الخدمات الأساسية مثل الماء والطاقة والخدمات الطبية.

فمن الطبيعي أن يسأل المتحدث باسم الأمم المتحدة عن كيفية إيواء 100,000 مواطن دون تقديم أية خدمات بالإضافة إلى عدم وجود شرطة لبسط الأمن وتطبيق القانون والنظام.

رغم فرح تحرير الرقة من داعش, يبقى حجم الدمار والخراب في المدينة يذكر بوحشية وهمجية الدواعش الذين أقاموا دولتهم المزعومة في المدينة وحكموا بظلم وظلام إذ لم يقدموا أية خدمات للأهالي المكسورين والمذعورين.