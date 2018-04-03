أخبار ليبيا 24 – خاص

حكمت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، ببراءة الساعدي معمر القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي في قضية مقتل اللاعب الدولي السابق بشير الرياني.

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس قد أجلت النظر في القضية أكثر من مرة ، حتى جاء الحكم اليوم الموافق 3 أبريل يقضي ببراءة الساعدي من تهمة القتل.

فيما أوضحت محامية الساعدي مبروكة التاررغي، أن الساعدي القذافي حصل على البراءة بناءاً على شهادة الشهود وبناءَ على قفل القضية في فترة سابقة .

وتعود احداث هذه القضية الي السادس عشر من شهر مارس عام 2006 حين وجد بشير الرياني مقتول في استراحة تعود لابن القذافي الساعدي معمر بمدينة طرابلس .

من جهته قال علي الرياني ابن اللاعب الليبي المغدور بشير الرياني، “أنا وعائلتي لن نسكت مهما طال الظلم وسنقدم طعن بخصوص البراءة”.

وأضاف الرياني، عبر صفحته ع الفيسبوك، أنه سيبحث عن سبب البراءة التي منحت للساعدي رغم كل الأدلة والاثبات توجد لدي في ملف بأقوال الشهود سيتم تصويره ونشره، مشيرا إلى أنه مازال هناك أشخاص يشترون بالمال وتبيع ضمائرها من أجل السلطة على حساب حق المظلوم.

وأوضح أن هذا حكم الأول مازال حكم السلطات العليا لعل وعسى أن يكون ضميرها على حق وأن تأخذ بالحق، حسب تعبيره.

واستلمت السلطات الليبية الساعدي القذافي من سلطات دولة النيجر، في فبراير عام 2014، وذلك بعد إصدار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) “مذكرة حمراء” بحقه لمطالبة دولها الأعضاء الـ 188 بتوقيفه.

ونقل إلى سجن كلية الشرطة بمنطقة الهضبة تعهدت آنذاك الحكومة الليبية بمعاملته وفق أسس العدالة والمعايير الدولية.

ووجهت للساعدي عدة اتهامات بالاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترهيب في حقبة ترأسه الاتحاد الليبي لكرة القدم”.