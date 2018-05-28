أخبار ليبيا 24

لم يفوت حزب العدالة والبناء الخلاف الرياضي الحاصل بسبب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي بنغازي والاتحاد، إذ استغل المناسبة لتأطيرها في تصفية لخصومته السياسية والعسكرية مع قوات الجيش الليبي وليشكك في انضباطها، ومدعيا وجود انفلات أمني في مدينة بنغازي.

واستنكر الحزب المعروف بأنه الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في بيان ما جرى لفريق الإتحاد وعدد من الطاقم الفني المصاحب لهم، ناسبا الفعل لما أسماها “قوات تدعي انتسابها للمؤسسة العسكرية”.

وقال الحزب الذي يرأسه محمد صوان في بيانه الذي صدر اليوم الاثنين عن دائرة الاعلام به ” أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها ليبيا من انقسام وخلافات سياسية؛ إلا أن المباريات والجمهور الرياضي ضرب طيلة هذه الفترة مثالاً رائعاً في إبراز أواصر الأخوة والروح الرياضية وكرم الضيافة المتبادلة بين كل المدن والأندية وجماهيرها، مبتعدين عن التأثر بالخلافات السياسية الطارئة بين أبناء الوطن”.

وأضاف ” وإذ نرجو أن تستمر هذه الروح التنافسية الراقية ونستهجن الاعتداء الذي وقع من قبل قوات تدعي انتسابها للمؤسسة العسكرية ما يعكس غياب الانضباط والفوضى وحجم الانفلات الأمني بالمدينة وبما أنه لم يحصل من المشجعين ولا يمثل الجمهور الرياضي لنادي الأهلي العريق ولا جمهور بنغازي “.

وتابع ” وفي الوقت الذي نبدي فيه تعاطفنا مع نادي الاتحاد وجمهوره، فإننا ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل من يبث روح التعصب والفرقة ويرفع الشعارات الجهوية الضيقة ” .

دعا البيان اتحاد الكرة الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الرياضيين والجمهور الرياضي، وأن لا تكون هذه الحادثة سببا في قطيعة بين الناديين العريقين، وأن تستمر الرياضة ميدان للتنافس ولم الشمل والتقريب بين المختلفين وداعم أساسي خلال هذه المرحلة للمصالحة الوطنية الشاملة ، وفقاً لنص البيان .