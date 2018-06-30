أخبار ليبيا 24

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبي القطاع الأوسط (الزورق قمينس) اليوم السبت من إنقاذ عدد 270 مهاجر غير شرعي، من بينهم 11 طفلا، و 80 امرأة ، كانوا على متن مركب خشبي كبير.

وكشف المكتب الإعلامي للقوات البحرية على صفحته على الفيسبوك أن المهاجرين غير الشرعيين كانوا من جنسيات مختلفة (اريتريا، أثيوبيا، جنوب السودان ومصر وجزر القمر وبنغلادش).

وأشار المكتب الإعلامي أن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة الخمس وأنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال بالخمس وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وفي انتظار تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية – سوق الخميس.

18 المشاهدت الكلية , 18 مشاهدات اليوم