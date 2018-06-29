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تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبية تابعة لقطاع طرابلس – نقطة الحميدية – اليوم الجمعة من إنقاذ عدد (16) مهاجر غير شرعي، وانتشال (3) جثت لأطفال صغار أقل سنة إضافة إلى تحديد أكثر من (100) مهاجر غير شرعي مفقود.

وحسب إفادة أحد المهاجرين غير الشرعيين، أن المهاجرين كانوا على متن مركب خشبي انقلب بهم نتيجة تهالكه والحمولة الزائدة وتدافع المهاجرين إلى الخلف بعد حدوث تصدع في الواجهة الأمامية وسبب ذلك في اشتعال النار في محركه، وحدث ذلك بعد الساعة الرابعة صباحاً.

وأوضح أن المركب كان على متنه ما يقارب (125 -120) مهاجر غير شرعي من جنسيات اليمن، مصر، السودان، المغرب)، وغانا، نيجيريا، زامبيا)، موضحًا أن الناجون واحد من اليمن، وآخر من السودان، و 14 جنسيات أفريقية.

وأشار إلى أن المفقودون الذين تم التعرّف على جنسياتهم (6) من اليمن، وجثت الأطفال (1) من مصر، و(2) من المغرب، لافتا إلى أنه من بين المهاجرين أكثر من (20) امرأة، و(10) أطفال.

وتمت عملية إنقاذ المهاجرين تمت حوالي (7- 6) ميل شمال شرق القره بوللي، وتم الوصول بالناجين إلى نقطة الحميدية حوالي الساعة 13:00 وبحضور الهيأة الطبية الدولية ومنظمة الهجرة والهلال الأحمر تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء.

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