أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت مصلحة الآثار الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن الحرائق التي اندلعت في مدينة شحات تدد الموقع الأثري.

وأوضح مكتب الإعلام في المصلحة أن عدد من الموظفين بمراقبة آثار شحات تكمنوا بالتعاون مع سكان المنطقة من إخماد حريق شب في الموقع الأثري تحديدًا في المنطقة المحصورة بين الاجورا و مسرح السوق و الأكربولس و حرم أبوللو.

وأكد رئيس مصلحة الآثار الليبية في الحكومة المؤقتة أحمد حسين – بحسب مكتب الإعلام – عدم وجود أضرار تذكر أو إصابات في الموقع الأثري.

ومن جهته قال مراقب آثار شحات فضل عبد العزيز إن الحريق استمر من من حوالي الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهراً، وقد تم إخماده بفضل جهود شباب المدينة والسيطرة عليه قبل أن يصل إلى المباني الأثرية.

وأضاف عبدالعزيز قائلاً :”إن المراقبة قد كلفت فريق لحصر الأضرار وتحديدها للعمل على صيانتها”.

يشار إلى أن حريقاً سابقاً قد اندلع في منطقة المنصورة قرب مدينة شحات وآخر جهة المقابر الشمالية دون وقوع أضرار تذكر باستثناء بعض التشوهات الناتجة عن دخان الحريق بحسب رئيس المصلحة.

[مشاهدات 16]