أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق العميد محمد بشر، قرار بقفل مركزي إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمدينتي زليتن والكفرة.

ونص القرارين رقم (308) و(309) لسنة 2018 م بقفل مركز إيواء الجنوب الشرقي (ربيانة) ومركز إيواء (زليتن)، داعيا الجهات المختصة بضرورة تنفيد احكام هذا القرار.

وكان رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد محمد بشر قد أصدر مؤخرا قرارات بشأن قفل مراكز ايواء داخل نطاق 5 بلديات وهي طرابلس وصرمان والقلعة والخمس وذلك بناءً على خطة الجهاز؛ لإعادة تنظيم مراكز الإيواء، وقفل المراكز التي استحدثت بطريقة عشوائية.