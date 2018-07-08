أخبار ليبيا 24

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة – لم يسمها – تقف وراء حادث اختطاف 4 مهندسين وفنيين أجانب في موقع الحساونة – المنطقة الجنوبية.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، السبت، أن المجموعة المهاجمة اختطفت أربعة مهندسين وفنيين من العمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة.

وأشار إلى اقتحام العناصر المسلحة “موقع سكن العمالة واختطفوهم بقوة السلاح وهم ثلاثة فلبينيين ورابع من كوريا الجنوبية

“، منوها إلى ” اختطاف ثلاثة أفراد من الأمن الصناعي، وإطلاقهم بعد 10 كيلو متر من الموقع”

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