أخبار ليبيا24

قتل جندي تابع للكتيبة 115 مشاة التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وشخص مدني اليوم الثلاثاء إثر استهداف بوابة الـ 90 شرق مدينة سرت بهجوم إرهابين.

وكشف مصدر مطلع أن انتحاري يقود سيارة مفخخة استهدف من خلالها بوابة الـ90 التي تتمركز بها كتيبة 115 مشاة أسفر عن مقتل الجندي وآخر مدني أثناء مروره عبر البوابه وإصابة 4 آخرين .

يشار إلى أن بوتابة الـ 90 شرق مدينة سرت تعرضت في 10 فبراير 2018 لهجوم إرهابي مماثل بسيارة مفخخة يقودها انتحاري ليبي ويكنى “أبا عادل الأنصاري” بعدما تبناها تنظيم الدولة الإرهابي داعش .