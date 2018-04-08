أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى قسم البحث الجنائي بطبرق، اليوم السبت، القبض على تشكيل عصابي يتاجر بالمهاجرين غير الشرعيين ويطالب أقاربهم بدفع مبالغ مالية شريطة إطلاق سراحهم.

وأكد مصدر أمني لـ “أخبار ليبيا 24” أنه بعد تحري عناصر البحث الجنائي تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي مكون من شباب ليبيين يقومون بنقل المهاجرين بسيارتهم نوع “جيب” من الحدود المصرية إلى طبرق مقابل مبالغ مالية يقوم المهرب بدفع القيمة المتفق عليها من داخل مصر إلى الحدود ومن الحدود إلى طبرق أو إلى المدينة التي يتفق عليها مع المهاجر.

وأضاف المصدر، أن المهربين ينقلون المهاجرين بعد أن يتواصلوا مع أقارب لهم في ليبيا أو رب العمل ويدفعون عنهم الأموال المطلوبة ومن ثم يحتجزونهم بعد أن يصلوا إلى أن يأتي قريبهم أو رب عملهم ليدفع ما عليه من أموال ويتم التحفظ عليه وحجزه في حال عدم سداد المبلغ.

وتعتبر هذه العملية هي الأولى للبحث الجنائي طبرق الذي يتمكن من القبض على عصابة مهربين، ولكن عمليات ضبط المهاجرين تستمر بشكل يومي من قبل الجهات الأمنية في طبرق وغيرها من المناطق الحدودية وكذلك المناطق الصحراوية.

المهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية معظمهم يحملون أمراض خطيرة يتم الكشف عنها بعد ضبطهم وإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية واحتجازهم في مراكز الإيواء التي باتت تكتظ بالمهاجرين من مختلف الجنسيات.

وينتهي الحال بهم إلى حصرهم وإعداد ملفات لهم ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفاراتهم، والجهات المختصة في دولهم.