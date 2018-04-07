أخبار ليبيا 24 – خاص

أتلف قسم البحث الجنائي طبرق اليوم السبت مواد غذائية منتهية الصلاحية قادمة من مصر بعد ضبط السيارة التي تنقل هذه المواد في بوابة الجرفان عن طريق البحث الجنائي البردي.

وكشف مصدر أمني مسؤول في قسم البحث الجنائي طبرق في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تمت إحالة المواد الغذائية والسيارة والسائق إلى قسم البحث الجنائي طبرق وتم التحقيق معه واعترف أن هذه المواد لأحد التجار في مدينة البيضاء.

وأكد المصدر أن المواد الغذائية هي زيتون بنوعيه شرائح وحبة كاملة ومخلل مشكل وحلوى طحينية وأجبان وأسماك الرنجة، لافتا إلى أن الكمية تقدر الكمية بـ 250 جردل من الزيتون والمخلل وتقدر الكمية بـ 45 قنطار.

ولفت إلى أن كمية أسماك الرنجة فتقدر بـ 20 كرتون وجبنة الصفائح تقدر كميتها بـ 15 صفيحة والحلوى الطحينية 40 صندوق .

وأوضح المصدر أنه تم إتلاف كل الكمية اليوم بعد أخذ الإذن من النيابة بحضور ضباط وجنود البحث الجنائي والمجتمع المدني.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء ليس من اختصاص البحث الجنائي ولكن هذه البضاعة دخلت من الحدود دون أن يوقفها أحد فقام البحث في بوابة الجرفان بالقبص على السائق والشحنة وتم تحويل السيارة والشحنة إلى طبرق وإتلافها.