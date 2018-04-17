أخبار ليبيا24

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي توكرة اليومين الماضيين من القبض على عصابة تزوير العملات الأجنبية وضبط مبلغ مليون ونصف مابين عملتي الدولار اليورو.

وذكر رئيس قسم البحث الجنائي توكرة المقدم محمد الأحمدي أن معلومات وردت إليهم من مصادرهم الخاصة تفيد بوجود شخص في منطقة برسس يحوز كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزيفة من الدولار ( فئة 100) و اليورو ( فئة 100) وأوراق طباعة تستخدم لتزييف العملة.

وأضاف الأحمدي بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم إعداد كمين محكم لهذا الشخص قرب “استراحة الحيط ” في توكرة حيث تم ضبطه والقبض عليه و بالاستدلال والتحقيق معه أتضح أن لديه شركاء آخرين في بنغازي والبيضاء.

وأشار إلى أن عناصر قسم البحث الجنائي توكرة بدأوا في استدراج الشركاء الآخرين في القضية إلى برسس والمرج وتم القبض عليهم وتم ضبط ما بحوزتهم من أوراق نقدية مزيفة ومواد كيماوية تستخدم في تزييف العملة وورق طباعة وحقيبة تحمل آلة لطباعة العملة.

وأوضح رئيس القسم أن أفراد التشكل العصابي الثلاثة يحملون الجنسية الليبية وهم شخص من براك الشاطئ والآخر من بنغازي و الثالث من البيضاء تم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وبتطوير مناقشة المتهمين أعترفوا بارتكابهم الواقعة واعترفوا بما نسب إليهم وكذلك حيازتهم للمضبوطات ونشاطهم فى ترويج وتزييف العملات الأجنبية المزورة.