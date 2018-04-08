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كشف مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي القبض على شخص تشادي الجنسية يحمل تعريف عسكري مزور.

وأوضح العرفي أن الجاني يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين في موضوع التحويلات من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية.

وذكر مدير المكتب الإعلامي أن الجاني كان يتعامل مع الزبائن بكل ارياحية، حتى يبث الطمأنينة في نفوسهم في التعامل وبيع العملة.

وأشار العرفي إلى أن الجاني يستغل ثقة الزبائن في المرة الأولى والثانية في تحويل العملة وبيعها، لافتاً إلى أنه يقوم بأخذ العملة الأجنبية من الزبائن واستبدال العملات في الوسط من فئة المئة دولار إلى فئة الدولار الواحد.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي أنه تم تسجيل العديد من المحاضر في المتهم في العديد من المراكز الأمنية بتهمة النصب والاحتيال.

وذكر أنه سيتم التحقيق مع الجاني في القضايا الموجهة له من النصب والاحتيال والتزوير في التعريف العسكري، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله .