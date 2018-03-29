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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية أمن المرج أحمد المسماري إنه وردت الى قسم البحث الجنائي معلومات من مصادرهم الخاصة مفادها قيام شخص ببيع المخطوطات (الطابوات) المزورة.

وأضاف المسماري أنه تم الحصول على وثائق تؤكد أن المتهم قام الإتجار بها وتزويرها كونه قام بالاستيلاء على الأرشيف الليبي.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه تم فتح محضر تحري في الواقعة وبالفعل تم الحصول على بعض الوثائق والمستندات التي قام هذا الشخص بتزويرها وبيعها.

ولفت المسماري إلى أن المواطن (أ.ع.ل.د) حضر إليهم وأبلغهم شكواه ضد الشخص المتهم كونه قام ببيع عدد اثني عشر وثيقة (طابو) مزورة, مؤكدًا أنه تم الاستدلال معه وتحريز الوثائق والمستندات.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه بعد تحري أعضاء البحث الجنائي عن الشخص المطلوب تم ورود معلومات بأنه متواجد في مؤسسة الإصلاح والتأهيل (الكويفية) على ذمة قضية أخرى، وتم عرض المحضر على النيابة العامة التي بدورها أمرت بالانتقال الى سجن الكويفية, وبالاستدلال مع المدعو (ب.ل ) اعترف بما نسب إليه وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال والتزوير.