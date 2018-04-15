أخبار ليبيا24

ضبط أعضاء التحريات في البحث الجنائي أجدابيا وبالتعاون مع رئيس وحدة الدوريات مشعوذ سوداني الجنسية في إحدى المزارع جنوب المدينة.

وأفاد الرائد محمد الفاخري التابع للتحريات في القسم أن رجال الأمن قاموا بمداهمة المزرعة التي يقطن فيها المشعوذ بعد أن ورد بلاغ من أحد المواطنين.

ومن حهته، أوضح رئيس وحدة الدوريات النقيب محمد الصبحي أن المشعوذ عرض على أحد المواطنين بعض الأوراق والكتب والأدوات وطلب منه قرأتها واستخدامها مقابل تحسن حالته الصحية.

وأضاف الصبحي أن المتهم تم وضعه في السجن وستقوم جهات الاختصاص بإكمال باقي الإجراءات الأمنية بخصوصه .