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احتجزت دوريات البحث الجنائي أجدابيا خلال حملة تفتيش عدد 15 حافلة بعد رفض سائقيها إزالة الزجاج المعتم والستائر.

وقال رئيس وحدة التحقيق في القسم نقيب مهندس فتحي السعيطي إن حملة التفتيش جاءت عقب صدور الأوامر من مدير أمن أجدابيا.

وأضاف السعيطي أن الحافلات التي تم احتجازها سبق ونبه سائقيها من خطورة بقاء التعتيم على الزجاج خاصة في وضع البلاد الراهن وكثرة الشكاوي من المواطنين ولكنهم لم يستجيبوا ورفضوا التعاون.

وأشار رئيس وحدة التحقيق إلى أن هذه الإجراءات ستشمل جميع المواطنين وسيتم إيقاف كل من يقود مركبة مشبوهة.

وأوضح السعيطي أن رجال الأمن لن يتهاونوا مع الخارجين عن القانون وسيعرض كل من يخالف اللوائح نفسه للمحاسبة مهما كانت صفته.