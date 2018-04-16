أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الوزراء عبدالله الثني، اليوم الاثنين، قرار بإعفاء رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد عبدالحميد نجم من منصبه.

ونص القرار رقم (35) لسمة 2018 على إعفاء خالد نجم من مهامه وتكليف جمعة سعيد محمد الفاخري، رئيسا لهيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

تجدر الإشارة إلى أن خالد عبدالحميد نجم، قد كلف رئيسا لهيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بموجب قرار صادر من رئيس الوزراء عبدالله الثني يحمل رقم (582) لسنة 2015 خلفا لعمر القويري الذي اعفي بنفس القرار، واستمر في منصبه حتى تاريخ 21 نوفمبر 2016 حيث أعلن استقالته عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي احتجاجًا على التفجيرات التي طالت المدنيين في مدينة بنغازي، ونظرًا للوضع الصعب الذي تمر به الحكومة الموقتة، وعدل بعد ذلك عنها.

وأصدر خالد نجم مؤخرا غدة قرارات إعفاء لعدد من رؤساء المؤسسات التابعة لهيئة الإعلام والثقافة وهي إعفاء، كلا من مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبي ، ومدير مركز الإعلام الجديد للتدريب والتطوير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة، من مهامهم وعودتهم إلى سابق عملهم