أخبار ليبيا 24

قالت وحدة الإعلام بمديرية أمن اجدابيا أن خطة لتأمين مدينة اجدابيا قد بدأت اليوم الخميس بالتعاون بين مديرية امن اجدابيا والقوات المسلحة والبحث الجنائي بنغازي.

وأوضحت الوحدة أن الخطة اتفق عليها خلال اجتماع عقد صباحا وضم آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري ومدير الأمن في اجدابيا العقيد رمضان الزوام وعميد البلدية العقيد سعد العكوكي وأعضاء من البحث الجنائي بنغازي.

وتشهد مدينة اجدابيا حالة من الترقب بعد قيام مجموعات مسلحة يقودها آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى السابق إبراهيم الجضران اليوم الخميس هجومًا على الموانئ النفطية.

وتبنى الجضران في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الهجوم بعد إعلانه انتهاء التجهيزات لقواته والقوات المساندة لها من سرايا الدفاع عن بنغازي “من قبيلة المغاربة إضافة إلى قبائل الهلال النفطي وقبائل التبو”.

[مشاهدات 22]