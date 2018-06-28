أخبار ليبيا 24

فاز منتخب تونس على بنما 2-1، اليوم الخميس، في ختام منافسات المجموعة السابعة، لكأس العالم 2018.

ويعد هذا هو الفوز الأول لتونس منذ 40 عاما، حيث كان أول فوز لنسور قرطاج في مونديال 1978 على المكسيك عندما خاضوا غمار المحفل العالمي للمرة الأولى.

وتقدمت بنما أولا عبر الدولي التونسي، ياسين مرياح، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 33، ورد نسور قرطاج بهدفين لفخر الدين بن يوسف، ووهبي الخزري، بالدقيقتين 51 و66.

وبذلك ودعت تونس المونديال بانتصار شرفي، لتحتل المركز الثالث في مجموعتها بـ3 نقاط، فيما تذيلت بنما الترتيب بلا رصيد، بينما تصدرت بلجيكا بـ9 نقاط، وخلفها إنجلترا بـ6 نقاط.

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