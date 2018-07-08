أخبار ليبيا24

باشر صندوق موازنة الأسعار، صباح اليوم الأحد في توزيع الدّقيق من مخازنها في منطقة قنفودة على المخابز العاملة في عموم بلدية بنغازي بإشراف الجهات الأمنية وجهاز الحرس البلدي.

وتم توزيع عدد ( 17.400) ألف كيس من الدّقيق بواقع ( 100) كيس لكل مخبز وخلال يومين ستوزع دفعة أخرى للمخابز وبعد ذلك سيكون توزيع مادة الدقيق أسبوعياً وهذا ما أكده صندوق موازنة الأسعار.

الجدير بالذكر إلى أن تعليمات صارمة صدرت لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بتفتيش ومتابعة المخابز التي استلمت حصّتها من الدقيق، ومراقبة أسعار رغيف الخبز، وإحالة المخالفين للجهات المختصّة.

يشار إلى أنه أسباب أزمة نقص رغيف الخبز في بنغازي ترجع إلى عدم فتح اعتمادات مستندية من قبل مصرف ليبيا المركزي الموازي في طرابلس.

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