أخبار ليبيا 24

كرّمت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، الجمعة، العراقية علية صالح خلف، المعروفة باسم “أم قصي”، بجائزة أشجع نساء العالم، التي تصدر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت “أم قصي” واحدة من أشجع عشرة نساء اخترن على مستوى العالم في عام 2018، إذ أن الخارجية الأمريكية تمنح الجائزة للنساء اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائية وأسهمن في تحقيق السلام والعدالة والحفاظ على حقوق الإنسان.

وتعود قصة تحدي أم قصي لبطش داعش في يونيو من العام 2014، حين خطف تنظيم داعش مئات من الجنود وبدأ بتصفيتهم واحدًا تلو الآخر، إلى أن بلغ عدد من قُتلوا في هذه المذبحة 1700.

شاهدت أم قصيّ، وهي من عائلة سنيّة في محافظة صلاح الدين، جنودًا يركضون ويقفزون في النهر هربًا من المسلّحين المتشددين، فجاءت مع أقارب لها لإنقاذهم، ولم تتردّد هي وعائلتها في المخاطرة وإيواء الجنود البالغ عددهم 58 على مدى 5 أشهر، في مجموعات صغيرة توزّعت على البيوت.

وبعد شيوع خبر هذه الحادثة، أصبحت أم قصيّ بطلة قومية في بلدها، واختارتها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن أشجع عشر نساء في العالم.

وقالت أم قصي الفرقة العسكرية من براثن داعش صارت عائلتها الكبيرة، كما تقول في واشنطن حيث تكرّم مع نساء أخريات على شجاعتهن.

وتقول السيدة البالغة من العمر 62 عامًا: “لقد أخذ الله زوجي وابني (..) لكنه أعطاني في المقابل هؤلاء الشباب ليعزّوني”.

في الآونة الأخيرة، تزوّج اثنان من الجنود الذين خاطرت عليا لإنقاذهم من مسلحي تنظيم داعش، وقد دعياها إلى حفل الزفاف، ووصفت “أم قُصيّ” شعورها يومها بأنها كانت “أسعد إنسان في العالم”.

وتضمنت القائمة الدولية للعام الجاري، كل من: “رويا السادات من أفغانستان، وأورا إيلينا فارفان من غواتيمالا، وجوليسا فيلانويفا من هندوراس، وعليا خلف صالح من العراق، وماريا إيلينا بيريني من إيطاليا، وإيمان عمروفا من كازاخستان وفريدي روشيتي من كوسوفو ومعلومة سعيد من موريتانيا، وكودلف موكاساراسي من رواندا، وسيريكان كارونسيري من تايلاند”.