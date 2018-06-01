أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو لجنة الاستلام الخاصة بمعركة درنة منعم الرفادي لأخبار ليبيا 24 أن عددا ممن انشقوا عن المجموعات الإرهابية في درنة وسلموا أنفسهم للجنة قد وصلوا اليوم إلى منطقة التميمي حيث سيتم التحفظ عليهم وحمايتهم حتى تتم محاكمتهم.

وأوضح أن “مقر الإيواء بمنطقة التميمي مجهز ومتكامل وكثير من ذويهم قاموا بزيارتهم واطمئنوا عليهم ومنهم من قدم الشكر لأفراد الجيش وإلى الأجهزة الأمنية على حسن المعاملة لهم “.

وقد وصل عدد الذين وصلوا لمقر التميمي بعد أن سلموا أنفسهم طواعية للجنة المشكلة من قبل غرفة عمليات عمر المختار من الإرهابيين التابعين لبو سليم وأنصار الشريعة وتنظيم الدولة إلى 33 فرد .

وبحسب الرفادي فلا يزال هناك 27 فرد من هذه العناصر تم الاتفاق معهم على تسليم أنفسهم ، مؤكداً أن ما يعيق عمل اللجنة هو كيفية الاتصال بهم لأن قياداتهم تملك القدرة على مراقبة هواتفهم والتنصت عليهم.

وأضاف ” نحن نتحفظ على أسماء الذين يسلمون أنفسهم حفاظاً على أسرهم وذويهم ولدينا العديد من طرق الاتصال التي لا يمكن لهم معرفتها ولدينا عناصر كثيرة داخل درنة متعاونة معنا من أجل الاتصال بمن يرغب في تسليم نفسه وتنسيق طريقة خروجه من درنة ليصل إلى المقر المخصص لهم بمنطقة التميمي”.

وتابع ” جماعة بوسليم وأنصار الشريعة يتربصون ويهددون بمن يريد تسليم نفسه ورغم هذه التهديدات فكثير من القيادات يرغبون في تسليم أنفسهم”.

وكشف “وهنالك شخصية خطيرة سلمت نفسها ونتحفظ على نشر اسمها”

قد أربكت الانشقاقات التي حدثت خلال الأيام الماضية قيادات المجلس وزادت من دائرة الشك لديهم، إذ تمكن عدد من عناصر بوسليم من مغادرة المدينة بسلام وتسليم أنفسهم طواعية لغرفة عمليات المختار التي رتبت مع أعيان قبليين ولجنة وساطة عملية هروبهم من بوسليم وأمنت وصولهم وضمنت لهم معاملة إنسانية وزيارات عائلية خلال مدة احتجازهم ووعدت بتوفير محاكمات عادلة لهم.

وقد زادت وتيرة تفكير بعض عناصر كتيبة بوسليم في حقن الدماء وتسليم أنفسهم طوعاً لقوات الجيش الليبي، وكانت اخر المبادرات قد تمت ظهيرة الجمعة إذ سلم فيها ثلاثة من عناصر الكتيبة أنفسهم طوعاً لغرفة عمليات عمر المختار التي وعدتهم بضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية والسماح لأهاليهم بزيارتهم، وذلك بحسب ما كشف لأخبار ليبيا 24 الوسيط المفاوض وعضو اللجنة المكلفة بالاستلام منعم الرفادي.