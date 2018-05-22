أخبار ليبيا24

رغم الإعلان الرسمي في ديسمبر 2016 عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدينة سرت التي كانت تعد أهم معاقل التنظيم, إلا أنه في الأشهر الأخيرة برهن التنظيم أنه ما زال يشكل خطرا وأنه متوغل في الأراضي الليبية وقادر على القيام بعمليات إرهابية دموية.

فالجماعة الإجرامية تستغل الحالة الأمنية والسياسية الهشة في البلاد خاصة في الجنوب الليبي للقيام بعمليت مباغتة وجبانة.

وإثباتا لمدى خطورة الدواعش في ليبيا, عثرت قوة حماية وتأمين سرت اليومين الماضيين على كميات كبيرة من القاذفات والصواريخ في أحد أوكار التنظيم جنوب المدينة كان أفراده يحضرون لعمليات إرهابية مرتقبة.

وقد أوضح المجلس الرئاسي في بيان له إن قوة حماية وتأمين المدينة عثرت على 25 صاروخاً في أحد أوكار داعش جنوب المدينة، من النوعية التي تستخدم في تجهيز المتفجرات، مشيراً إلى أنه عثر داخل الوكر أيضاً على 15 قذيفة صاروخية تزن 2250 كيلوغراماً.

وأكد الرئاسي في بيانه أن خطر التنظيم لا يزال قائماً بعد قرابة عام ونصف على دحره على يد القوات الليبية، لافتاً إلى أن التنظيم تبنى الأسبوع الماضي، عملية تفجير بوابة أمنية، 90 كيلومتراً شرق سرت، وأوقع خسائر بشرية في القوات المرابطة هناك، بالإضافة إلى بعض المدنيين كانوا يمرون بالقرب من المكان.

وأضاف أن قوة الحماية تواصل دورياتها الروتينية في الأودية جنوب سرت، لملاحقة فلول داعش في ظل ورود معلومات عن ظهورها بين الحين والآخر، ونوه إلى أن المتحدث باسم قوة الحماية سبق أن حذر من تنامي خطر عناصر التنظيم في حال عدم دعم القوة لملاحقتهم في الصحراء والأودية، وعدم توحيد الجهود الأمنية لمحاصرتهم، إلا أن القوة مازالت تواجه قلة الإمكانيات.