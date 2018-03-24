أخبار ليبيا24

فتحت محكمة الجنايات في الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، ملف شبكة لتجنيد المقاتلين وتهريب الشباب الأفارقة نحو معاقل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وتورط في القضية 3 متهمين من المغرب ومعهم جزائري، جرى توقيفهم قبل شهور، أثناء محاولتهم العبور عبر رحلة جوية من الرباط إلى الجزائر ثم الانطلاق برًّا إلى ليبيا.

واعترف الموقوفون أنهم وقعوا ضحية شبكة دولية للتجنيد في صفوف داعش، بعدما كانوا يخططون للهجرة السرية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، عبر سواحل إسبانيا وإيطاليا.

وكشفت جلسة المحاكمة التي جرت الإثنين، عن وقوع عشرات الشبان، من مختلف الجنسيات الأفريقية الراغبين في الهجرة نحو أوروبا عبر الجزائر، ضحية هذه الشبكة واستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من قبل أفرادها للزج بهم داخل الحروب الطاحنة في المنطقة.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد إخضاع الموقوفين للتحقيق الأمني، كشفوا عن خطة العصابة لترحيلهم من بلدهم، بعد تغيير وجهتهم التي كانت نحو “القارة العجوز” عبر مطار الجزائر الدولي، ثم المرور برا نحو الجنوب وصولا إلى الحدود الليبية، بوساطة شخص كان يستقبل المهاجرين بعد وصولهم إلى المطار ليقوم بنقلهم إلى محطة الخروبة البرية، وإرسال شخص آخر يرافقهم نحو مدينة ورقلة، ومنها إلى منطقة عين أمناس إلى غاية وصولهم إلى ليبيا، ليحصل نظير ذلك على مبالغ مالية تراوحت بين 2000 و3000 يورو.

وقد أضحت ليبيا الواقعة جنوب شرق الجزائر، في الآونة الأخيرة، بؤرة خطيرة لنشاط الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش وفرض ذلك على الجيش الجزائري الدفع بآلاف الجنود إلى الحدود، لتعزيز إجراءات المراقبة، وسط استمرار المخاوف من تسلل متشددين إلى البلاد.