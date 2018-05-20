أخبار ليبيا 24– خاص

كشف مدير المكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي نقيب معتز العقوري عن تكليف عقيد صلاح هويدي بمهام مدير مديرية أمن بنغازي.

وأوضح العقوري أن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم خليفة بوشناف كلف السبت هويدي بمهام مدير مديرية أمن بنغازي خلفاً للعقيد رافع البسيكري.

وأفاد الناطق باسم مديرية أمن بنغازي أن عملية التسليم والاستلام جرت داخل قسم النجدة بمشاركة اللجنة المكلفة بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية العقيد يونس محمد برئاسة العقيد سالم ماضي وبحضور العقيد نوح الحبوني والعقيد محمد الحداد وأيضا مجموعة من الضباط.

يشار إلى أن مدير أمن بنغازي السابق العقيد مهندس رافع البسيكري كان تسلم مهام عمله في السابع عشر من نوفمبر من العام الماضي خلفا للعقيد فايز الشلماني.