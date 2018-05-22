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أصدر آمر مجموعة عمليات عمر المختار القتالية لواء سالم الرفادي قرارع بتكليف آمر الشرطة العسكرية في القاطع الأول و عضوية عدد من أفراد الغرفة بتشكيل لجنة لاستلام الراغبين بتسليم أنفسهم من الجماعات المشتبه بها من مدينة درنة.

وشدد الرفادي على اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات بشأن اتخاذ كل التدابير اللازمة لسلامة وصول الراغبين في تسليم أنفسهم إلى اللجنة ومعاملتهم معاملة حسنة.

وأوضح آمر مجموعة عمليات عمر المختار القتالية أنه على اللجنة إحالة المشتبه بهم إلى جهات الاختصاص بمستندات رسمية بعد الاستدلال معهم أوليًا و تنفيذ تعليمات القائد العام بشأن المعاملة الإنسانية الحسنة اللائقة.

وضمت اللجنة المشكلة كلا من مندوب الاستخبارات العسكرية و مندوب التوجيه المعنوي مندوب مكتب مكافحة الإرهاب درنة مندوب مكتب المباحث العامة درنة و مندوب لجنة الحكماء.

يشار إلى أن عائلة من مدينة درنة سلمت عنصر سابق في تنظيم داعش إلى قوات الجيش الليبي المتمركزة في منطقة الفتايح بحسب ما صرح لأخبار ليبيا 24 صديق العائلة والوسيط في عملية التسليم منعم الرفادي.

وقال الرفادي في تصريحات حصرية إن عائلة الحلس الشاعري سلمت ابنها إبراهيم الأحد له وهو قام بنفسه بتسليمه إلى غرفة عمليات عمر المختار التي أمنت بتعليمات من آمرها سالم الرفادي عملية التسليم والاستلام وتعهدت بتوفير المحاكمة العادلة.