أخبار ليبيا 24 – خاص

فى أكبر تجمع مسرحي عالمي للمونودراما بتونس تشارك فيه عدة دول منها الجزائر، مصر، السودان، موريتانيا، البينين، الكاميرون، العراق، تونس، بوركينا فاسو، المغرب، كونغو، فلسطين، كوت ديفوار، ليبيا وفرنسا، سيتم تكريم بعض رواد المسرح العربي ومنهم الفنانة سعاد خليل.

حيث كشف الفنان والمخرج المسرحي التونسي إكرام عزوز عن احتضان تونس في الفترة الممتدة من 28 ابريل إلى 03 مايو من السنة الجارية،

وأضاف المسرحي إكرام عزوز، أن هذا المهرجان مفتوح أمام الفرق المسرحية والفنانين من محترفين وهواة، وتكون المشاركة بتقديم عرض مونودراما من مسرحيات الممثل الواحد والحكايا والسلوهات وعروض السلام باللغة العربية أو الفرنسية، بحيث ستولي اللجنة المنظمة اهتماما كبيرا لعدة معايير من مدة العرض، نوع العرض والجمهور المعني من أجل حسن سير العمل وتنظيم جيد للمهرجان.

كما كشف محافظ المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، عن نتائج عملية اختيار الفرق المشاركة والعروض المسرحية المقبولة للمشاركة في المهرجان، حيث تم الإعلان عنها عبر صفحة الموقع الإلكتروني للمهرجان، وهي (نوم الهناء) من الجزائر، (الإنسانية الشاطئ) من بوركينا فاسو، (كلام الجوف) من المغرب،

(يا حريمة) من العراق،

(أصحاب اللقب) من البينين،

(مواطن العالم) من السينغال،

(جيب الذاكرة) من موريتانيا،

(موسم الهجرة إلى الحقيقة) من السودان،

(الكوميديا للتنمية) من كوت ديفوار، (سيلفي مع الموت) من مصر،

(كسور موزونة) من ليبيا،

(في قلب هذا البلد ) من الكونغو، (الصرخة) من تونس

و(تجرأ) من تونس.

أما العروض الشرفية للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج فهي:

(أ..سعيد) و(راحلة) من الجزائر،

(07 سنين تعدوا.. خلوقي فدو)،

(ضوء أحمر)، (سبورة كحلة)

(لهيب الروح)، (جنات) (العاقل)، (القتلة») و(أشهد يا الأيام) من تونس، (سأموت في المنفى) من فلسطين، (السجينة) من قطر وتونس،

( المحطة) من مصر وتونس،

(الخياط من العراق)،

(جوزاف وحامد) من البينين،

(مسارات) من بوركينا فاسو،

(في صمت خريجي) من كوت ديفوار، (ورد من مصر)،

(الشيبانيا) من فرنسا،

(الأستاذ)، (تالي الليل)، (نورية) و(المتاهة) من المغرب،

(الرحلة) من فلسطين،

و(حكاية طرابلسية) من ليبيا ومصر. كما إن عروض فن الشارع سيتم تنظيمها إما في المسارح المسرحية الكلاسيكية المغلقة أو في الساحات العامة والمقاهي.

وذكر الفنان أكرم عزوز سيكون هناك تكريم فنانين رواد في المسرح وهم عز الدين مجوبي من الجزائر.

نور الدين عزيزة من تونس.

محمد التسولي من المغرب.

محمد عبد الهادي من ليبيا.

تونس آيت علي من الجزائر.

عبد الحق الزوالي من المغرب.

الأمين اللهدي من تونس.

وسعاد خليل من ليبيا.

واعتبر إكرام عزوز أن الطبعة الأولى للمهرجان التي ستجري فعالياتها في كل من تونس، الكاف، صفاقس، القيروان، مدنين ، وقفصة، هي ﻵعادة الاعتبار للمونودراما.