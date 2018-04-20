أخبار ليبيا 24 – خاص

نشر أحدي الإعلاميين المقربين من الاتحاد الليبي لكرة القدم على صفحته الشخصية خبراً عاجل عن استقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي حسين حبيب من مهامه واتبعه ذات الإعلامي بمنشور عن تكليف يونس الكزة بمهام تسيير لجنة المسابقات .

فيما لم نعرف الحقيقة من أي مسئول في الاتحاد الليبي الذين التزمو الصمت وكأن الموضوع لايهمهم وليست لهم صلة به

حبيب لم يظهر على الاعلام لنعرف الحقيقة والاسباب ، كما أن هاتفة مقفل والاخبار فقط مجرد منشورات تستسقى من الفيس بوس .

من جهتها لم تتطرق صفحة الاتحاد الليبي الرسمية للموضوع وتنشر فقط أخبار الندوات وجداول المباريات في المسابقات المختلفة .

هذه الأخبار اسالت الحبر على الورق فالاعلامي المخضرم عياد العشيبي المعروف بنقده الدائم لسياسات الإتحاد الليبي للكرة وضع منشور على صفحته الشخصية عن هذه الأحداث المتسارعة

كتب فيه ” باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات في هذا الوقت الحرج من الدوري تصفيات الصعود والكأس يترك حسين حبيب لخلفه يونس الكزه ملفات تحتاج الحسم والبث في مصيرها.

يتسأل هل لدي الكزه الخبرة والقدرة علي الوصول بالمسابقات الي بر الأمان وهل طلب المهمة ام تم تكليفه هل هذه الخطوة ستضع حدا للكثير من الجدل والمشاكل أم أنه حل من حلول الجعفري القديمة الحديثة ويضيف هل الدور القادم سيكون علي لجنة التحكيم مؤكداً أن الأيام القادمة ستحمل الجديد إذا نجح الكزه فإن اتحاد الكرة كسب عنصر واعد يعتمد عليه وإذا ساءت الأمور وهذا مالا نتمناه فإن هذا الشاب وضع نفسه في وضع لا يحسد عليه.

من جهته قال المعلق الرياضي هيثم العماري ” لانعلم لماذا استقال رئيس لجنة المسابقات و هذه الاستقالة تجعلنا نضع العديد من الأسباب خصوصا انه يحمل صفة أخرى بأنه النائب الثاني لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وبالعودة لا سباب استقالة حبيب يرجح البعض أن الاشكاليات الكبيرة التي واجهته خاصة بعد رفض عدد من فرق المجموعة الرابعة لعب مباريات الجولة السادسة بسبب تغيير مواعيدها والبعض أرجع الاستقالة لقرار معاقبة الزوي مباراتين فقط بعد أن قام الاخير بحركة لا اخلاقية لجمهور الاولمبي عقب لقاء الاتحاد والاولمبي في الدوري الممتاز فيما كانت عقوبة جماهير الاولمبي غرامة 5000 دينار ليبي حيث رأي البعض أن العقوبة لاترتقي لما قام به اللاعب .

وأصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قراراً بإيقاف مهاجم الاتحاد أحمد الزوي لمباراتين متتاليتن على خلفية الحركة الغير الاخلاقية التي أشار بها اللاعب لجماهير الاولمبي فيما عاقبت نادي الاولمبي بغرامة مالية قدرها 5000 دينار ليبي . تأتي هذه القرارات على خلفية الأحداث التي صاحبت لقاء الاولمبي والاتحاد بمدينة الزاوية .