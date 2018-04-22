أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهت فرق المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مبارياتها قبل باقي المجموعات .

وبعد ختام مباريات المجموعة رصدت “أخبار ليبيا 24” أرقام هذه المجموعة في هذا التقرير .

– النصر متصدر المجموعة ضمن تأهله للرباعي المؤهل لبطولة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجاري 2018 ، بشكل رسمي وحل التحدي وصيفاً له بفارق نقطة وحيدة .

– تأكد بشكل رسمي هبوط فريق الاندلس لمصاف الدرجة الأولى فيما سيلعب نجوم اجدابيا على تفادي الهبوط .

– وبنظرة لارقام المجموعة نجد أن أكثر الفرق تحقيقاً للفوز هي النصر والتحدي برصيد 8 انتصارات ويعتبر النصر الاقل خسارة بمباراتين فقط .

– النصر جاء فيالمركز الأول لأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 21 هدف .

– النصر والتحدي أقل الفرق استقبالاً للأهداف في برصيد 11 هدف لكل منهما .

– التحدي أقل الفرق تعادلات بمباراة واحدة

– خليج سرت وشباب الجبل أكثر الفرق تعادلاً برصيد 5 مباريات .

– الأندلس هو الفريق الوحيد في المجموع الذي لم يسجل أي انتصار

– الأندلس الأكثر تلقياً للخسارة برصيد 8 مباريات

– الأندلس أقل الفرق تسجيلاً للأهداف برصيد 7

– الأندلس الاكثر استقبالاً للأهداف برصيد 22 هدف .